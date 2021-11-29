إعلان ’هام’ من شركة ’فايزر’ لمواجهة متحورة ’أوميكرون’

2021/11/29 | 19:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بدأت شركة "فايزر" العمل على نسخة جديدة من لقاحها المضاد لكوفيد-19 تستهدف متحورة "أوميكرون" في حال لم يكن اللقاح المتداول حاليًا فعّالًا في الحماية من هذه النسخة الجديدة، حسبما أعلن رئيس الشركة ألبير بورلا.

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وقال في مقابلة مع محطة "سي ان بي سي" الأميركية، وتابعه "ناس"، "لا يزال هناك الكثير من الغموض" بشأن المتحورة الجديدة التي رصدت في جنوب افريقيا ووصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها "مُقلقة".

وأضاف "سنعرف أهمّ ما يجب أن نعرفه خلال بضعة أسابيع".

وسيلزم القيام بتجارب لاختبار فاعلية اللقاحات الحالية التي تمّ تطويرها مع شركة بايونتيك في مواجهة أوميكرون.

لكن "إذا كان اللقاح (الحالي) أقلّ فعالية وأصبحنا بحاجة لتطوير لقاح جديد، فقد بدأنا بالعمل عليه الجمعة، قمنا بأول نموذج للحمض النووي وهو سيكون المرحلة الأولى في تطوير لقاح جديد".

وابتكرت فايزر سابقًا نسختين جديدتين من لقاحها لمواجهة متحورات دلتا وبيتا، إلّا أنهما لم تُستخدما.

وأكّد بورلا أن، في حال استدعت الحاجة، "سيكون لدينا لقاح جدي في غضون 95 يومًا".

وشدّد على أن الشركة تمتلك القدرات، عند الحاجة، لانتاج أربعة مليارات جرعة العام المقبل.

وأعلنت شركة موديرنا الجمعة أنها تنوي تطوير جرعة معزّزة من اللقاح مخصصة للحماية من متحورة أوميكرون.

وأكد بورلا أنه "واثق جدًا" من اللقاح الموزّع حاليًا "لأننا تمكّنّا من الوصول إلى المزيج الجيد منذ البداية".

وأشار إلى أن القرص المضاد لكوفيد-19 الذي طوّرته فايزر لمعالجة المرض وأظهر فاعلية بنسبة 89% لتجنيب دخول المستشفى أو الوفاة خلال التجارب السريرية، "تمّ تطويره مع فكرة" أن متحورات للفيروس قد تظهر.

وقال "أنا واثق جدًا جدًا من قدرة (العقار) على مواجهة كلّ المتحورات ومنها متحورة أوميكرون".

وتابع "يجب أن نتذكّر أن الوضع مختلف عندما يكون لديكم علاج" يتيح انخفاض نسبة المصابين بكوفيد-19 والذين يدخلون المستشفى من عشرة إلى شخص واحد فقط.

"فرانس برس"

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