2021/11/29 | 19:50 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تثبيت عشرات الموظفين بعقود في الديوانية على الملاك الدائم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/29 | 19:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تثبيت عشرات الموظفين بعقود في الديوانية على الملاك الدائم) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تثبيت عشرات الموظفين بعقود في الديوانية على الملاك الدائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).