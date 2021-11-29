ندوة في جامعة ميسان عن رقمنة التعليم الجامعي

2021/11/29 | 19:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / نظمت كلية الادارة والاقتصاد في جامعة ميسان بالتعاون مع جامعة سومر وجامعة البلقاء الأردنية ، ندوة علمية دولية بعنوان (رقمنة التعليم الجامعي الواقع والتحديات) بمشاركة نخبة من اساتذة الجامعات العراقية والعربية".وتناولت الندوة محاور عديدها اهمها التعريف بمفهوم رقمنة التعليم الالكتروني و عوامل نجاحه وعرض اهم التحديات التي تواجه التعليم الالكتروني من خلال محاضرات القاها تدريسيون من جامعتي ميسان وسومر وجامعة البلقاء الأردنية"./انتهى س

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