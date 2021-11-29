2021/11/29 | 19:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الامارات العربية للفترة بين 3 إلى 12 شباط المقبل عن مواجهات قوية للفرق العربية المشاركة.وأجريت مراسم القرعة مساء اليوم الاثنين في مدينة زيورخ السويسرية وأسفرت عن مواجهة افتتاحية بين الجزيرة بطل الدوري الإماراتي مع أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا في مباراة الافتتاح.وحسب القرعة، يلتقي الأهلي المصري بطل أفريقيا منافسه مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف في الدور الثاني للمونديال بينما يلعب الهلال السعودي بطل آسيا مع الفائز من مواجهة الجزيرة ضد أوكلاند.ويشهد دور الأربعة مواجهة قوية بين بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية والفائز من مواجهة الأهلي المصري ومونتيري المكسيكي.ويقع تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا في طريق الفائز من مواجهة الهلال مع الصاعد من لقاء الجزيرة وأوكلاند.وتشهد بطولة كأس العالم للأندية مشاركة 3 أندية عربية هي الهلال السعودي بطل آسيا والأهلي المصري بطل أفريقيا والجزيرة بطل الدوري الإماراتي للمرة الثانية بعد نسخة 2019./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواجهات صعبة لممثلي العرب بكاس العالم للاندية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواجهات صعبة لممثلي العرب بكاس العالم للاندية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).