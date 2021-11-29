إيقاف مباراة مدة 10 دقائق لسبب طريف

2021/11/29 | 19:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اضطر حكم مواجهة في دوري الهواة الإنجليزي بين نادي كرزون أشتون وتشيستر إلى إيقاف المباراة في وقت مبكر من الشوط الأول، بسبب طلب تحريك سيارته من مكانها.

وأعلن المذيع الداخلي للملعب أن إحدى السيارات أغلقت أحد المداخل في ملعب ” تامسايد” ويجب تحريكها.

وكانت نتيجة المباراة تشير إلى التعادل السلبي عند الدقيقة الـ15 بين الفريقين.

ليتبين لاحقا أن الحكم سيميون لوكاس هو صاحب تلك السيارة، فقام بإيقاف اللعب والذهاب لتحريك سيارته وإبعادها عن مدخل الملعب.

وانتشرت الواقعة بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي عندما شارك الناديان الموقف الطريف عبر صفحاتهما الرسمية، لتنهال التعليقات الساخرة والمضحكة.

وبعد توقف اللعب الذي استمر لـ10 دقائق، فاز كرزون 2-1 بفضل أهداف جاك مكاي وآدم كريستوفر توماس، فيما سجل لتشيستر تشارلي جولي.

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