2021/11/29 | 20:00 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: T9zV4fbMhUs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. معلومات جديدة حول علمية اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. معلومات جديدة حول علمية اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).