2021/11/29 | 20:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: In7yBi1y0RA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق وطن جميل ينقصه الإعمار والرفاهية للشعب!) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق وطن جميل ينقصه الإعمار والرفاهية للشعب!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).