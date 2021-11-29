متنبئ جوي: امطار وانخفاض بدرجات الحرارة في الايام المقبلة

2021/11/29 | 20:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الاثنين، هطول امطار مصحوبة ببعض الغزارة ، تعقبها موجه باردة وانخفاض بدرجات الحرارة في الايام المقبلة بالبلاد.وقال عطية في منشور على الفيسبوك تابعه “المركز […]

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