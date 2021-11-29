2021/11/29 | 20:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، صدور موافقة الحكومة على مشروع إنتاج مادة الطحين الصفر داخل العراق.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري الوطني”: إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكومة العراقية توافق على مشروع إنتاج مادة الطحين الصفر المركز الخبري الوطني.

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