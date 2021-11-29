شركة فايزر تبدأ العمل على نسخة جديدة من لقاحها المضاد لمتحورة أوميكرون

2021/11/29 | 20:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطوير جرعة معزّزة من اللقاح مخصصة للحماية من متحورة أوميكرون.

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