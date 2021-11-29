مبعوث الاتحاد الأوروبي للمفاوضات: سيتم البناء على ما تحقق خلال الجولات الماضية

2021/11/29 | 20:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مبعوث الاتحاد الأوروبي لمفاوضات فيينا، أنه سيتم البناء على ما تحقق خلال الجولات الست الماضية بشأن النووي الإيراني.

وأشار إلى وجود إصرار إيراني على رفع العقوبات وهناك مفاوضات غير مباشرة بين الإيرانيين والأميركيين بهذا الشأن.

من جانبه وصف المندوب الروسي إلى مفاوضات فيينا الجلسة الأولى من المحادثات النووية بشأن إيران بالناجحة، وقال إن المشاركين في مفاوضات فيينا اتفقوا على اتخاذ مزيد من الخطوات الفورية خلال الجولة السابعة من المحادثات.

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