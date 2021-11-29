عاجل | نتائج التحقيق في هجوم اغتيال مصطفى الكاظمي

2021/11/29 | 20:15 - المصدر: قناة التغيير

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الأعرجي: لدينا إحداثيات مؤكدة ودقيقة عن مكان انطلاق الطائرتين

لجنة التحقيق تعرض لقطات عن نقل المقذوف الثاني قبل تفجيره دون رفع البصمات

لجنة التحقيق تعرض توضيحياً لمكان سقوط المقذوفين على منزل الكاظمي

الأعرجي: المقذوفات كانت تحتوي على مادة السي فور شديدة الانفجار

الأعرجي: لدينا إحداثيات مؤكدة ودقيقة عن مكان انطلاق الطائرتين

الأعرجي: 5 أمتار فصلت بين المقذوفين الأول والثاني وهما استهدفا مكان جلوس الكاظمي

الأعرجي: منزل رئيس الوزراء تعرض لهجوم إرهابي استهدف حياته

الأعرجي: الدولة تعيش منذ سنوات تحدياً أمنياً ويجب التعاون للكشف عن من يتلاعب بالأمن

الأعرجي: الطائرات المسيرة والمقذوفات مصنعة محليا

الأعرجي: الرادارات لا تستطيع الكشف عن المسيرات التي تطير بمستوى منخفض

الأعرجي: لجنة التحقيق لم تتهم لغاية الآن شخصاً أو جهة والتحقيق يحتاج لمزيد من الوقت

الأعرجي: نمتلك خيوطا مهمة للوصول إلى الحقيقة ويجب منح التحقيقات الوقت الكافي

الأعرجي: رئيس الوزراء أوصى لجنة التحقيق بالحيادية والمهنية

الأعرجي: لجنة التحقيق لم تستعن بأي طرف أجنبي لغاية الآن

الأعرجي: لجنة التحقيق تقوم بواجبها دون أية ضغوطات وتنفذ واجبها الوطني

الأعرجي: التحقيق سيتوصل لمعرفة الأسباب وراء عدم رفع البصمات وتفجير المقذوف

الأعرجي: حصلنا على إحداثيات الطائرة التي استهدفت منزل الكاظمي

الأعرجي: أحد المقذوفين انفجر والثاني لم ينفجر وحصلنا على إحداثيات الطائرة

الأعرجي: الهجوم تم بإلقاء مقذوفين أحدهما على سطح منزل الكاظمي والثاني في باحته

الأعرجي: ثبت لدى اللجنة أن الهجوم على منزل رئيس الوزراء تم بطائرتين مسيريتين

الأعرجي: لجنة التحقيق تشكلت برئاستنا وعضوية مكتب رئيس الوزراء ومسؤولين أمنيين

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