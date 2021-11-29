كربلاء اجمل مدينة عراقية ولكن !

2021/11/29 | 20:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم / مسلم الركابي

من حقنا نحن اهالي كربلاء ان نفرح

ونفتخر حينما نسمع بخبر اختيار مدينة

كربلاء اجمل مدينة عراقية لعام ٢٠٢١ ،

وهذه حقيقة لايمكن لاحد ان يزاود عليها

، اليوم كربلاء غير بشهادة كل من يزو

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