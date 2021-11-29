جزيرة باربادوس تتحول إلى جمهورية وتقطع آخر رابط رسمي لماضي استعمارها

2021/11/29 | 20:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت حركة "حياة السود مهمة" وهي التي أضافت دفعة قوية لحملة تحويل جزيرة باربادوس إلى جمهورية.حيث تكون بذلك قد تخلصت من آخر رابط رسمي بالماضي الاستعماري للجزيرة، اعتبارًا من منتصف هذه الليلة.وفي تقرير ماكس فوستر مراسل CNN المزيد عن الموضوع.

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