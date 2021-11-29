العاصفة التركية تجبر طائرة عراقية على التحليق أكثر من ساعة في سماء اسطنبول

2021/11/29 | 20:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخطوط الجوية العراقية، الاثنين، تأثر طائرة عراقية كانت في رحلتها إلى مطار اسطنبول، بالعاصفة العنيفة التي ضربت اسطنبول عصر اليوم.

وقال مدير عام الخطوط الجوية العراقية عباس عمران في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (29 201)، إنه "نتقدم بالشكر والامتنان لطاقم رحلة الناقل الوطني المرقمة IA223 التي نفذتها طائرة B737-800/YIASJ من مطار بغداد الدولي الى مطار إسطنبول الدولي".

وأضاف، "حيث تمكن قائد الطائرة الكابتن كمال العباسي ومساعدته الكابتن ورتي بابكر علي والطاقم المرافق لهما، من إيصال المسافرين بسلام على الرغم من صعوبة الرحلة بسبب عاصفة هوائية عنيفة، لكن خبرة الطيارين العراقيين في مجال الطيران وحرصهم على سلامة المواطنين مكنتهم من إنجاز المهمة بعد مايقارب الساعة والنصف من الطيران في أجواء مدينة إسطنبول لحين صدور موافقة الهبوط".

وأعلنت السلطات التركية، الاثنين، مصرع وإصابة 23 شخصا جراء رياح عاتية ضربت مدنية إسطنبول.

وأكدت ولاية إسطنبول مصرع 4 أشخاص، بينهم أجنبي، وإصابة 19 اخرين بينهم 3 في حالة حرجة جراء سوء الأحوال الجوية.

وأوردت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، أن امرأة قتلت في إسطنبول، حيث انهار عليها وعلى طفلها سقف جراء رياح قوية، ونجا الطفل، إلا أنه مصاب بجروح.

وتسبب الإعصار في إغلاق مضيق البوسفور الذي يقسم المدينة أمام حركة المرور البحرية، وألغيت خدمة العبارات، كما ذكر متحدث باسم الخطوط الجوية التركية أنه تم تحويل ما لا يقل عن ست رحلات طيران كان من المقرر أن تهبط في اسطنبول إلى مدينتي أنقرة وإزمير.

كما أوردت وسائل إعلام محلية أن الرياح القوية أجبرت السلطات على إلغاء خدمات العبارات بين المنتجعات الساحلية في بودروم وكاس.

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