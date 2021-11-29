اتحاد الجودو يعلن قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة آسيا وأوقيانيا للناشئين والشباب

2021/11/29 | 20:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلن الاتحاد المركزي للجودو، اليوم الاثنين، قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة أسيا وأوقيانيا للناشئين والشباب التي ستقام للمدة من 2 كانون الأول وحتى الخامس منه.وضمت القائمة كلا من مدربي الشباب حسام علي وأحمد عبد العظيم والناشئين عباس عامر وعلي صابر.وجاء في قائمة اللاعبين الشباب كل من علي محمد وحسين طالب ومصطفى كاظم وجاسم محمد، وتضمنت قائمة اللاعبين الناشئين كلا من مرتضى سعد وأحمد وحيد وعبد الرحمن أحمد وطالب علاء.

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