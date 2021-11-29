(فيديو): ضحايا وخسائر كبيرة إثر عواصف ’مُرعبة’ تضرب إسطنبول

2021/11/29 | 20:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت ولاية إسطنبول التركية، الإثنين، مصرع 4 أشخاص بينهم أجنبي وإصابة 19 جراء العواصف وسوء الأحوال الجوية.

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وأوضحت الولاية في بيان نقلته "الأناضول" وتابعه "ناس"، (29 تشرين الثاني 2021)، أنه "وفقا لبيانات إدارة الكوارث والطوارئ التركية لقي 4 أشخاص مصرعهم بينهم مواطن أجنبي وأصيب 19 منهم 3 في حالة حرجة جراء سوء الأحوال الجوية."

وأظهرت مشاهد تناقلتها وسائل إعلام تركية، خسائر جسمية جراء عاصفة وصفت بأنها غير مسبوقة ضربت الولاية.

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