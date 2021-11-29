30 وحيد قرن على متن طائرة..

2021/11/29 | 20:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل ثلاثون من حيوانات وحيد القرن الأبيض الجنوبي إلى رواندا من جنوب إفريقيا على ما أعلن مسؤولون في محمية أكاغيرا الوطنية في شرق رواندا، واصفين عملية النقل هذه بأنها "الأكبر من نوعها في التاريخ" لهذه الحيوانات المهددة بالانقراض.

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