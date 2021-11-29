2021/11/29 | 20:21 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايدن: لدينا الأدوات اللازمة لمواجهة متحور كورونا وسنتغلب عليه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/29 | 20:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن: لدينا الأدوات اللازمة لمواجهة متحور كورونا وسنتغلب عليه) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن: لدينا الأدوات اللازمة لمواجهة متحور كورونا وسنتغلب عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).