2021/11/29 | 20:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركزي الخبري الوطني قال كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، إنه متفائل بعد أول يوم من المحادثات النووية في العاصمة النمساوية فيينا.وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين بعد أن اجتمعت الدول الباقية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كبير المفاوضين الإيرانيين يعرب عن تفاؤله بعد أول يوم من المحادثات النووية المركز الخبري الوطني.

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