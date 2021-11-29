2021/11/29 | 20:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري ان : انتاج الطحين /الصفر/ في العراق سيقلل من تاثر البلاد باي ارتفاع عالمي للطحين الابيض.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : الارتفاع الحالي بسعر الطحين الذي شهدته السوق المحلية كان بسبب عدم وجود انتاج للطحين الابيض / الصفر/ في البلاد .واضاف الشمري ان : هذا الامر ادى الى تاثر العراق باي ارتفاع باسعاره عالميا لاعتماده الكامل على المستورد منه .وكان وزير التجارة علاء الجبوري اعلن موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد على مشروع إنتاج مادة الطحين الصفر في العراق عبر استيراده بالمساهمة بين الشركة العامة لتجارة الحبوب والمطاحن الأهلية وتوزيعه على الأسواق في جميع المحافظات./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير اقتصادي لـ / نينا / : انتاج الطحين /الصفر/ في العراق سيقلل من تاثر البلاد باي ارتفاع عالمي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير اقتصادي لـ / نينا / : انتاج الطحين /الصفر/ في العراق سيقلل من تاثر البلاد باي ارتفاع عالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).