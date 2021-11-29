عودة طائرة A330 الى الخدمة بعد إكتمال أعمال الفحص والصيانة

2021/11/29 | 20:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت وزراة النقل عن عودة طائرة الخطوط الجوية العراقية من طراز A330 YI-AQY الى الخدمة بعد الإنتهاء من أعمال الفحص والصيانة .ونقل بيان للوزارة عن المدير عام شركة الخطوط الجوية عباس عمران قوله أن : هذا النوع من الفحوصات والصيانة نفذ في مدينة القاهرة بإشراف القسم الفني في الخطوط الجوية العراقية وبالتعاون مع شركة KLM الهولندية وفق المواصفات العالمية وشروط السلامة.واضاف : من المؤمل أن تباشر الطائرة بالرحلات المباشرة التي ينفذها الناقل الوطني للقطاعات التي يقصدها داخلياً وخارجياً خلال الأيام المقبلة./انتهى3

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