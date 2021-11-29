2021/11/29 | 20:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني طرح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر صالح، اليوم الاثنين، توقعاته بشأن أوضاع السوق النفطية واقتصاد العراق مع ظهور متحور كورونا الجديد والمخاوف من العودة للإغلاق العام في غالبية دول العالم وإيقاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستشار الكاظمي يطرح توقعاته بشأن اقتصاد العراق مع ظهور متحور كورونا المركز الخبري الوطني.

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