2021/11/29 | 20:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اختتمَ المنتخبُ الوطني تحضيراته في مركز تدريباتِ السيلية قبل مواجهةِ نظيره العماني المرتقبة التي ستقامُ عصر غدٍ الثلاثاء في الساعةِ الرابعةِ بتوقيتِ بـغـداد التي سيحتضنها استاد الجنوب في الوكرة.وأكدَ اللاعبُ، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنتخب الوطني يختتم تدريباته قبل مواجهة عمان المركز الخبري الوطني.

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