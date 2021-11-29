ثلاث قصائد زمن الخفافيش .. لا أطلب حسن الختام والستر .. لقلبى كلمة سر - منى حلمي

2021/11/29 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي ثلاث قصائد زمن الخفافيش ..



لا أطلب حسن الختام والستر ..



لقلبى كلمة سر----------------------------------------------1 – زمن الخفافيش ------------فى أحيان كثيرةاكتشف أننى لابد أن أموت حتى أحيا و أعيش فى أحيان كثيرة أكتشف أننى حتى أرى أعمق لابد أن أطفئ كل الأنوار وأن أغلق الشيش فى أحيان كثيرة أحن إلى طفولتى حين كانت أمىتصنع ......





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