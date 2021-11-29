قبل ساعات من التتويج.. الكرة الذهبية حائرة بين ميسي وليفاندوفسكي

2021/11/29 | 20:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يقام بعد ساعات حفل تتويج الفائز بالكرة الذهبية لعام 2021 في كرة القدم للرجال والسيدات على مسرح "دو شاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس.

والسباق على التتويج بلقب أفضل لاعب عام 2021 محصور بين الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، بينما تسربت أنباء عن أن الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد) سيحتل المركز الثالث.

وفي حال فوز ميسي، فستكون هذه كرته الذهبية السابعة، ليبتعد أكثر عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو -البعيد جدا عن المنافسة- الذي لديه حاليا 5 كرات ذهبية.

وقد اختارت مجلة "فرانس فوتبول (France Football) أولا المرشحين الثلاثين للجائزة، وتبع ذلك تصويت بين 180 صحفيا، لكي يختاروا 5 لاعبين من تلك المجموعة.

ثم يصوت بعد ذلك 50 صحفيا متخصصا لاختيار أفضل لاعب في العالم، باستخدام نظام النقاط الذي يتكون من منح كل لاعب 6 نقاط أو 4 أو 3 أو نقطتين أو نقطة واحدة.

تغطي معايير الفوز بالكرة الذهبية مجموعة متنوعة من الأمور، ويأخذ بعين الاعتبار بالطبع الأداء الذي قدمه اللاعب طوال الموسم، إضافة إلى إحصائيات منها تسجيل الأهداف وصناعتها، والأداء الجماعي للاعب وقيادته لفريقه.

كما تؤخذ الجوائز التي فاز بها اللاعب في الاعتبار، فضلا عن أهمية هذه الألقاب.

وقد يرجح الفوز بكأس "كوبا أميركا" مع الأرجنتين، كفة ميسي هذا العام،

كما يؤخذ بعين الاعتبار صورة اللاعب داخل الملعب وخارجه.

ويمكن للفوز بالكرة الذهبية أن يغير حياة اللاعب، لأنه مكافأة كبيرة للاعب من ناديه، وعادة ما يكون هذا البند متضمنا في متغيرات عقد اللاعبين النجوم.

فئات الكرة الذهبية 2021

الكرة الذهبية للرجال.

الكرة الذهبية للسيدات.

جائزة كوبا (أفضل لاعب شاب).

جائزة ياشين (أفضل حارس مرمى).

الكرة الذهبية للسيدات: تعد الإسبانية أليكسيا بوتياس لاعبة فريق برشلونة النسائي، المرشحة الأولى للفوز بالكرة الذهبية النسائية، لتكون أول لاعبة إسبانية في التاريخ تفوز بالجائزة المرموقة.

جائزة كوبا: أبرز المرشحين: الإنجليزي جودي بيلينغهام (دورتموند)، والإنجليزي ميسون غرينوود (مانشستر يونايتد)، والألماني جمال موسيالا (بايرن ميونخ)، والإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال)، والإسباني بيدري (برشلونة).

جائزة ياشين: أبرز المرشحين: السنغالي إدوارد ميندي (تشلسي)، والبلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد)، والبرازيلي إيدرسون (مانشستر سيتي)، والألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ)، والإيطالي جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان).

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