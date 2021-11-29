طائرة ركاب عراقية تنجو من كارثة في سماء إسطنبول

2021/11/29 | 20:52 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، الإثنين، نجاح طائرة ركاب في الهبوط بسلام في مطار إسطنبول في أجواء خطرة تسببت بها عواصف شديدة.

وقال بيان للشركة، 29 تشرين الثاني/نوفمبر، أنّ "قائد الطائرة المرقمة IA223، كمال العباسي، ومساعدته الكابتن ورتي بابكر علي والطاقم المرافق لهم، تمكنوا من إيصال المسافرين بسلام على الرغم من صعوبة الرحلة بسبب عاصفة هوائية عنيفة".

وأضاف البيان، أنّ "خبرة الطيارين العراقيين في مجال الطيران وحرصهم على سلامة المواطنين مكنتهم من إنجاز المهمة بعد نحو ساعة ونصف من الطيران في أجواء مدينة إسطنبول، لحين صدور موافقة الهبوط".

وتسببت العواصف في إسطنبول في مصرع 4 أشخاص بينهم أجنبي، وإصابة 19 آخرين، وفق السلطات التركية، حيث أظهرت مشاهد تطاير سقوف مباني وشاحنات نقل.





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