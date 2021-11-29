2021/11/29 | 20:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الإثنين، أن سلالة "أوميكرون" الجديدة من فيروس كورونا المستجد لن تدفع الولايات المتحدة إلى إجراءات جديدة، مؤكدا أنها "تبعث على القلق وليس الذعر".

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