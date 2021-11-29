2021/11/29 | 20:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال مستشار البيت الأبيض بشأن وباء كورونا، أنتوني فاوتشي الإثنين، إن الولايات المتحدة في “حالة تأهب قصوى” بشأن المتحوّر الجديد “أوميكرون”.وحث فاوتشي الأمريكيين على تلقي جرعاتهم المعززة من اللقاح المضاد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فاوتشي: أمريكا في حالة تأهب قصوى لمواجهة “أوميكرون” المركز الخبري الوطني.

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