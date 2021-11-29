العمل تفتتح معرض حاضنات الاعمال للمشاريع الريادية الثاني

2021/11/29 | 20:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افتتحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، معرض حاضنات الاعمال للمشاريع الريادية الثاني، مؤكدة دور وزارة العمل في التقليل من مستويات الفقر والحد من البطالة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "وكيل وزير العمل للشؤون الاجتماعية عبير الجلبي افتتحت معرض حاضنات الاعمال للمشاريع الريادية الثاني".

واكدت الجلبي في كلمة لها خلال الافتتاح بحسب البيان "دور وزارة العمل في التقليل من مستويات الفقر والحد من البطالة وزج الشباب في فرص عمل مميزة".

وأضافت ان "الوزارة ستشهد اصلاحا في النظام الخاص بالحماية الاجتماعية، فيما اثنت على منظمات المجتمع الدولي لتبادل الخبرات والدعم اللوجستي ".

من جانبه بين مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني رائد جبار باهض وفقا للبيان "سعي الدائرة والوزارة الى خلق كادر متطور من المدربين والاستشاريين والمطورين في بغداد والمحافظات"، مشيرا الى "دور قسم حاضنات الاعمال الذي اخذ على عاتقه المشاريع ذات الطابع الابتكاري والخدمات التي يقدمها من دعم مادي ودورات تدريبية ودراسات جدوى ".

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