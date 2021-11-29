أمطار غزيرة وموجة باردة.. طقس العراق خلال الأيام المقبلة

2021/11/29 | 20:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس في العراق خلال الأيام المقبلة.

وقال عطية في منشور له على الفيس بوك تابعته (بغداد اليوم) ان "امطارا مصحوبة ببعض الغزارة متوقعة في تعقبها موجه باردة وانخفاض بدرجات الحرارة حيث يوضح مقطع فيديو من تركيا ، رياح شديدة اجتاحت اسطنبول مساء الاثنين مع تساقط أمطار شبه غزيرة في مقدمة منخفض جوي يؤثر في منطقتنا حاليا". وأضاف انه "من المتوقع ان تجتاح عاصفة ثلجية بعد ظهر غد الثلاثاء في مناطق شمال وغرب تركيا تشتد بعد غد وتؤدي لتراكمات كبيرة من الثلوج هناك ، وتمتد بعدها نحو شرق وجنوب شرق تركيا، وثم يشمل هطول الثلوج مرتفعات دهوك وشمال اربيل وشمال السليمانية".

وتابع "من المتوقع ان تتأثر البلاد بهذا المنخفض الجوي بتأثير محدود في بعض المدن ولايشملها جميعا ، وامطار متوقعة مابين خفيفة الى معتدله مصحوبة بالغزارة على فترات تبدأ فجر او يوم الاربعاء في دهوك ومناطق من نينوى واربيل والسليمانية ثم تمتد الخميس لتشمل ايضا كركوك وصلاح الدين وديالى ومعظم مناطق نينوى، وربما تشمل قطرات في شمال بغداد وشمال الانبار".

وبين "ومع ساعات نهار ومساء يوم الخميس ، تهب على البلاد رياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة احيانا مصحوبة بانخفاض واضح بدرجات الحرارة مسبية اجواء شديدة البرودة خصوصا خلال ساعات الصباح والليل في معظم المدن"، موضحا "مع توقعات بموجات من الغبار تصاحب نشاط الرياح الشمالية".

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