2021/11/29 | 20:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ان : مواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا/ أوميكرون/ ليست بالإغلاق.وقال في كلمة متلفزة ان : المواجهة تكون عبر المزيد من تلقي اللقاحات والمعززات وفحوصات كورونا على نطاق واسع .واضاف بايدن : خلال الوقت الحالي لا أتوقع الحاجة إلى قيود سفر جديدة.واوضح انه: عاجلًا أو آجلًا سيكون أوميكرون في أميركا..مما يدعونا للقلق ولكن ليس للذعر.وتابع بايدن : لنمنح قيود السفر مزيدًا من الوقت لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة المتحور.وقال : سنهزم هذا المتحور..ونحاول التعرف عليه وسنشارك كل جديد مع الشعب الأميركي بصراحة وسرعة./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن : مواجهة أوميكرون ليست بالإغلاق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن : مواجهة أوميكرون ليست بالإغلاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).