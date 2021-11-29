2021/11/29 | 20:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن مدير مركز الاقليمي للفرات الاوسط لشؤون الالغام علي الياسري عن تطهير « 3159» كليو مترا مربعا من الاراضي الملغومة في العراق .وقال في تصريح متلفز:" ان الاحصائيات التي تتحدث عن وجود 25 مليون لغم حربي في العراق غيردقيقة , مشيرا الى ان دائرة شؤون الالغام لا تتعامل مع الارقام الدولية عن الالغام في العراق" .واضاف :"انه لا توجد قاعدة بيانات حقيقية عن عدد الالغام في العراق و لدينا ستراتيجية لازالة الالغام بمشاركة الامم المتحدة ".واوضح ,ان داعش الارهابي وازمة كورونا اديا الى تاخر انجاز ملف ازالة الالغام , مشيرا الى ان ملف ازالة الالغام يعاني من قلة التخصيصات المالية ,.وقال ان الاليات المستخدمة في ازالة الالغام داخل العراق مواكبة للتطور "./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول في شؤون الالغام يعلن تطهير « 3159» كليو مترا مربعا من الاراضي الملغومة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول في شؤون الالغام يعلن تطهير « 3159» كليو مترا مربعا من الاراضي الملغومة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).