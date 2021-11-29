مؤسس موقع تويتر يستقيل

2021/11/29 | 20:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس التنفيذي لتويتر، جاك دورسي، اليوم الاثنين، استقالته من منصبه وتزامن مع ذلك ارتفاع في أسعار أسهم الشركة.وأعلن دورسي عبر صفحته الرسمية على تويتر استقالته من منصبه بعد 16 عاما قضاها في هذا المنصب، ونشر بيانا وكتب في التغريدة: “لست متأكدا من أن أحدا قد سمع..



لكنني استقلت من تويتر”.

وأضاف،: “لقد قررت أن أترك تويتر لأنني أؤمن بأن الوقت قد حان للشركة لتتجاوز حقبة المؤسسين، ثقتي بباراغ كرئيس تنفيذي عميقة جدا، عمله على مدار 10 سنوات كان محوريا، أنا ممتن جدا لمهاراته ولقلبه ولروحه، لقد حان الوقت ليكون في القيادة”.

وأكدت الشركة في بيان إعلامي لها أن دورسي سيبقى عضو مجلس إدارة رغم استقالته من منصبه كرئيس تنفيذي.

وسيخلف باراغ أغروال دورسي في منصب المدير التنفيذي لتويتر، والذي كان يشغل منصب كبير المسؤولين التقنيين في الشركة.

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