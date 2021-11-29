2021/11/29 | 21:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: POcbsEd84gU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تشكيل الحكومة على صفيح ساخن مع اقتراب إعلان النتائج | العراق يقرر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تشكيل الحكومة على صفيح ساخن مع اقتراب إعلان النتائج | العراق يقرر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).