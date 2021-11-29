2021/11/29 | 21:10 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: EKrBQ-Mv9u8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فعاليـات اجتماعيـة في أربيل تدعو لوقـف العـنـف الأسـري ضـد النسـاء) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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