2021/11/29 | 21:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على ارهابيين اثنين في الرمادي المركز الخبري الوطني.

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