في اكبر عملية.. نقل حيوانات مهددة بالانقراض عبر طائرة

2021/11/29 | 21:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويشكل وحيد القرن الأبيض الجنوبي إحدى سلالتين فرعيتين من وحيد القرن الأبيض.

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