توب 5.. استئناف المفاوضات النووية الإيرانية.. وعون يلتقي أمير قطر

2021/11/29 | 21:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من استئناف المفاوضات النووية مع إيران، وكشف موعد زيارة أردوغان للإمارات، ولقاء الرئيس اللبناني بأمير قطر، واستقالة جاك روسي من منصبه في تويتر، وصولًا إلى قائمة بحجم المساعدات الأمريكية للدول العربية خلال عام 2020… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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