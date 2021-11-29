المفوضية تحدد عدد المقاعد والمحافظات التي طالها التغيير بعد العد والفرز اليدوي

2021/11/29 | 21:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مفوضية الانتخابات، الاثنين، إمكانية إعلان النتائج النهائية للانتخابات نهاية الأسبوع الجاري، فيما اشارت الى انها تتوقع قيام الهيئة القضائية بالنظر بنتائج الطعون خلال الساعات المقبلة.

وقال عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل محسن في تصريح تابعه NRT عربية، (29 تشرين الثاني 2021)، "خلال الساعات القادمة ستنهي الهيئة القضائية النظر بالطعون الانتخابية والمصادقة عليها والبالغ عددها 1436".

وأضاف، "وبذلك ستكون المفوضية أدت ما عليها وتستعد للإعلان عن نتائج الانتخابات وأسماء الفائزين وحسب كل دائرة انتخابية بما فيهم الفائزون بأعلى الأصوات وكوتا النساء وكوتا الأقليات في الأيام المقبلة عبر شاشات التلفاز وربما يتم الإعلان نهاية الأسبوع الجاري".

وتابع أن "التغيير الذي حدث بموجب الطعون الأخيرة سيكون بـ5 مقاعد عما أعلنت عنه في النتائج الأولية في أربيل ونينوى وكركوك وبغداد والبصرة، والتغيير حصل نتيجة إلغاء نتائج محطات ما أدى إلى حدوث فرق بالأصوات بين الفائز والخاسر".

وأشار إلى أن "المفوضية تحتاج لأيام قبل إعلان النتائج لأن قرارات الهيئة القضائية تستوجب بعض الوقت لتطبيقها".

"قناة العراقية"

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