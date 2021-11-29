بايدن يوجه نداءً إلى الأميركيين بالتزامن مع مخاوف ’أوميكرون’

2021/11/29 | 21:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حث الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، الأميركيين على ارتداء الكمامات داخل المنازل وفي الأماكن العامة، في حين تستعد إدارته لظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" في البلاد.

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وقال بايدن، (29 تشرين الثاني 2021)، "عاجلا أم آجلا سنرى حالات إصابة بالمتحور الجديد هنا في الولايات المتحدة".

وأضاف "من فضلكم ضعوا كماماتكم حين تكونون في داخل البيوت، وفي الأماكن العامة، حيث يوجد أناس آخرون من حولكم".

وقالت شركات بيونتيك وموديرنا وجونسون آند جونسون، الاثنين، إنها تعمل لإنتاج لقاحات تستهدف بوجه خاص المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" في حالة كون لقاحاتها المتوفرة حاليا غير فعالة معه.

وذكرت شركة بيونتيك إنها بدأت العمل على لقاح مخصص لأوميكرون مع شريكتها فايزر.

وفي الوقت نفسه، قال ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، لشبكة (سي.إن.بي.سي) التلفزيونية إن بدء شحن مثل هذا اللقاح من الشركة قد يستغرق شهورا.

وأضاف أن فاعلية اللقاحات المضادة لكوفيد-19 المتوفرة حاليا ضد المتحور الجديد غير معروفة الآن، وأشار إلى أن الأمور ستتضح أكثر في غضون أسبوعين تقريبا.

كما تقيم شركة جونسون آند جونسون فاعلية لقاحها لكوفيد-19 ضد أوميكرون، وتواصل في الوقت نفسه العمل لإنتاج لقاح خاص بالمتحور الجديد.

وقال ماثاي مامن، رئيس وحدة الأبحاث الصيدلانية في جونسون آند جونسون "بدأنا العمل لتصميم وتطوير لقاح جديد مضاد لأوميكرون وسوف نقدمه بسرعة للأبحاث السريرية إذا لزم الأمر".

وقال أحد كبار خبراء الأمراض المعدية في جنوب أفريقيا إن أوميكرون يبدو أكثر عدوى من المتحورات السابقة بما في ذلك للأشخاص الذين لديهم مناعة نتيجة حصولهم على التطعيم أو الإصابة بالمرض سابقا.

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