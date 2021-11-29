2021/11/29 | 21:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، استمرارها بالعمل على الاستقدام والإخلاء الطبيين لتطوير الكوادر الصحية وتسهيل إجراء العمليات من قبل المواطنين، فيما بينت أن هذا التوجه من شأنه تقليل كلف العمليات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تكشف عن توجهين لتطوير كوادرها المركز الخبري الوطني.

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