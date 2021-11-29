الأكثر تعقيداً بعد 2003.. آخر التفاوضات حول تشكيل الحكومة العراقية المقبلة

2021/11/29 | 21:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىاكد عضو مجلس النواب المنحل مضر الكروي، اليوم الاثنين، بان كل مسارات تشكيل الحكومة المقبلة بين الاطراف العراقية "مجمدة".

وقال الكروي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "نتائج الانتخابات معضلة كبيرة بسبب حجم الخلافات الكبير في ظل رفض اغلب القوى لما افرزته وتقديمها لمئات الشكاوى والطعون"، لافتا الى ان "كل مسارات تشكيل الحكومة المقبلة مجمدة ولايوجد اي حراك في هذا الاطار حتى الان من قبل كل الاطراف".

واضاف الكروي، ان "القوى السياسية العراقية امام مشهد هو الاكثر تعقيدا بعد 2003 ما يعني ان تشكيل الحكومة في حال عبور معضلة النتائج والقبول بها من قبل القوى الرافضة لها لن يكون سهلا بالاضافة الى ان وقت تشكيل اي حكومة سيأخذ مدى ربما اشهر وفق رؤيتي لان حجم الخلافات كبير".

واشار الى ان "سيناريوهات عدة مطروحة حاليا للخروج من الازمة الراهنة منها اعادة العد والفرز اليدوي لكل المحطات لكن الامر يحتاج الى قرار قضائي لكن في كل الاحوال الجميع متفق على ان الاستقرار السياسي والامني اولوية ويجب ان تكون كل المواقف في اطار يضمن عدم اي توتر قد يدفع العملية السياسية الى مرحلة حرجة للغاية".

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