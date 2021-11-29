الموعد النهائي لإعلان نتائج الانتخابات العراقية

2021/11/29 | 21:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أكدت مفوضية الانتخابات، الاثنين، إمكانية إعلان النتائج النهائية للانتخابات نهاية الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أنها تتوقع قيام الهيئة القضائية بالنظر بنتائج الطعون خلال الساعات المقبلة.





وقال عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل محسن في تصريح متلفز، إنه "خلال الساعات القادمة ستنهي الهيئة القضائية النظر بالطعون الانتخابية والمصادقة عليها والبالغ عددها 1436".



وأضاف "وبذلك ستكون المفوضية أدت ما عليها وتستعد للإعلان عن نتائج الانتخابات وأسماء الفائزين وحسب كل دائرة انتخابية بما فيهم الفائزون بأعلى الأصوات وكوتا النساء وكوتا الأقليات في الأيام المقبلة عبر شاشات التلفاز وربما يتم الإعلان نهاية الأسبوع الجاري".



وتابع أن "التغيير الذي حدث بموجب الطعون الأخيرة سيكون بـ (5) مقاعد عما أعلنت عنه في النتائج الأولية في أربيل ونينوى وكركوك وبغداد والبصرة، والتغيير حصل نتيجة إلغاء نتائج محطات ما أدى إلى حدوث فرق بالأصوات بين الفائز والخاسر".



وأشار إلى أن "المفوضية تحتاج لأيام قبل إعلان النتائج؛ لأن قرارات الهيئة القضائية تستوجب بعض الوقت لتطبيقها".





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