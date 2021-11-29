البدء بانتاج جرعات لقاح خاصة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا

2021/11/29 | 21:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت شركات بيونتيك وموديرنا وجونسون آند جونسون اليوم الإثنين إنها تعمل لإنتاج لقاحات تستهدف بوجه خاص المتحور الجديد لفيروس كورونا /أوميكرون/ في حال كون لقاحاتها المتوفرة حاليا غير فعالة معه.وقالت شركة بيونتيك إنها بدأت العمل على لقاح مخصص لأوميكرون مع شريكتها فايزر.مبينة ان : بدء شحن مثل هذا اللقاح من الشركة قد يستغرق شهورا./انتهى3

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