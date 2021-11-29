مفوضية الانتخابات : التغيير سيشمل 5 مقاعد .. والنتائج النهائية ستعلن قريبا

2021/11/29 | 21:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت مفوضية الانتخابات ان : التغيير الذي حدث بموجب الطعون الأخيرة سيكون بـ (5) مقاعد .وقال عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل محسن بتصريح متلفز ان : التغيير حصل نتيجة إلغاء نتائج محطات ما أدى إلى حدوث فرق بالأصوات بين الفائز والخاسر.واشار الى : إمكانية إعلان النتائج النهائية للانتخابات نهاية الأسبوع الحالي./انتهى3

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