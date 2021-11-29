2021/11/29 | 21:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أطلق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد تصريحات نارية، كشف من خلالها سبب غيابه عن حفل الكرة الذهبية 2021.وتستعد مجلة “فرانس فوتبول” للكشف عن الفائز خلال حفل الكرة الذهبية 2021، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كذب “فرانس فوتبول”..



رونالدو يبرر غيابه عن حفل الكرة الذهبية 2021 المركز الخبري الوطني.

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