2021/11/29 | 21:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلن المتحدث باسم إدارة السجون فرانسيس إينوبوري مقتل تسعة سجناء ومهاجم وحارس عندما اقتحم مسلحون سجناً متوسط الحراسة في مدينة جوس عاصمة ولاية بلاتو وسط نيجيريا، بينما تمكن 262 نزيلاً من الفرار.وأوضح إينوبوري أن "أحد المهاجمين تمت محاصرته بعد دخوله إلى المؤسسة وقتل"، خلال تبادل لإطلاق النار.وأضاف، أنه "لسوء الحظ، دفع أحدالحراس المسلحين حياته خلال الاشتباك وقتل تسعة مساجين أيضا".هذا الهروب الكبير من السجن هو الأحدث في سلسلة طويلة من عمليات الفرار الجماعي في أكثر دول إفريقيا سكانا، حيث غالبا ما تكون السجون مزدحمة ويحرسها عدد قليل من عناصر الأمن.وكان في السجن 1060 نزيلا ساعة الهجوم. من جانبه، أعلن المتحدث باسم شرطة ولاية بلاتو أوبا أوجابا أنه تم القبض على تسعة من السجناء الفارين.وفرّ الشهر الماضي أكثر من 800 نزيل من سجن في ولاية أويو عندما اقتحم مسلحون المنشأة، وتم القبض على أكثر من نصفهم في اليوم التالي للحادثة. ولم تحدد السلطات الجهة المسؤولة عن الهجوم، لكن شمال غرب ووسط نيجيريا مسرح لهجمات عصابات إجرامية تُعرف محليا باسم "قطاع الطرق"، تهاجم قرى لنهب السكان وخطفهم للحصول على فدية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسط نيجيريا.. مقتل 11 شخصاً وفرار 250 نزيلاً في هجوم على سجن) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسط نيجيريا.. مقتل 11 شخصاً وفرار 250 نزيلاً في هجوم على سجن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).