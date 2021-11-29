تجمع علماء خط الولاية في بغداد يدين الهجمة الشرسة ضد الحسيني: محاولة لتكميم أفواه الوطنيين والمقاومين

2021/11/29 | 21:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ادان تجمع علماء خط الولاية في بغداد، اليوم الاثنين، الهجمة الشرسة ضد سماحة السيد حميد الحسيني، مبينا انه محاولة لتكميم أفواه الوطنيين والمقاومين.وذكر التجمع في بيان “لقد طبّل الاعلام الاصفر في الساعات الماضية وحاول النيل من سماحة السيد حميد الحسيني رئيس اتحاد الاذاعات والتلفزيونات العراقية في محاولة لتكميم افواه الشرفاء والوطنيين والمقاومين والناطقين […]

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