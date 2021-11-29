الاطاحة بعصابة سطو مسلح في نينوى

2021/11/29 | 21:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم القبض عليهم في عدد من مناطق واحياء الجانب الايسر لمدينة الموصل.

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